بطريقة الأفلام.. مهاجمون مدجون بالسلاح يطلقون سراح سجناء في جنوب أفريقيا

أطلق مهاجمون مدجون بالسلاح سراح عدد من السجناء الذين كانوا ينتظرون المحاكمة في جنوب إفريقيا بينما كانوا في طريقهم لحضور جلسة في المحكمة اليوم الأربعاء.

وبحسب الشرطة، تم القبض على تسعة من السجناء مرة أخرى بعد ذلك بوقت قصير، في حين لا يزال 22 منهم على ذمة المحاكمة فارين.

وقالت الشرطة إن الهجوم وقع صباح اليوم الأربعاء بالقرب من مدينة بيترماريتسبورج شرقي البلاد.

وبحسب تقارير إعلامية، كان المهاجمون الخمسة مسلحين ببنادق آلية من طراز “AK47-” وهاجموا العربة الڤان التي كانت تقل السجناء .

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.