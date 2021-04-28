رصد 464 مخالفة للإجراءات الاحترازية في جازان

كثفت الفرق الرقابية والتطوعية في أمانة منطقة جازان‬ ، وبلدياتها أعمالها الميدانية وجولاتها الرقابية الصحية على المنشآت الغذائية، ومراكز التموين خلال النصف الأول من ‫شهر رمضان المبارك ، حيث جرى تنفيذ 18,928 جولة رقابية .

وشملت الجولات الرقابية جميع المطاعم والمطابخ والمخابز ومحلات ومستودعات المواد الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة والمواد الأولية لتحضير الطعام، حيث جرى خلال الجولات الرقابية منذ بداية شهر رمضان وحتى الـ 15 منه ، رصد 464 مخالفة للإجراءات الاحترازيه للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال متابعة تطبيق الأسواق والمنشآت التجارية للاشتراطات الصحيّة.