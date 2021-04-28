بتداولات بلغت 13.2 مليار ريال.. ارتفاع السوق السعودي فوق الـ10500 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 2.6 % عند 10531 نقطة (+ 264 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ أكتوبر 2014، بتداولات بلغت قيمتها نحو 13.2 مليار ريال.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد تناول في حديثه أمس عدة تفاصيل عن الوضع الاقتصادي في المملكة حيث أشار إلى أن قرار رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% مؤقت ولن تكون هناك ضريبة على الدخل بتاتا، كما أكد حدوث ارتداد قوي في الأداء الاقتصادي هذا العام.

وبارتفاع اليوم تصل مكاسب المؤشر منذ بداية العام 2021 إلى أكثر من 1800 نقطة وبنسبة 21.2 % مقارنة بنهاية 2020.