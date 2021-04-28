إغلاق 14 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية في الشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1673 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 14 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 90 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعدم التكدس وتفعيل تطبيق توكلنا، وذلك ضمن جهود الأمانة الرقابية والتوعوية، وضمن مبادرة “ممتثل” الهادفة إلى تعزيز سلوك القدوة المجتمعية، والتوعية بأهمية الامتثال والالتزام للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.

فيما تلقى مركز البلاغات 940 بالأمانة 20 بلاغا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتواصل الأمانة تكثيف جولاتها الرقابية الميدانية على المنشآت التجارية، وإغلاق المخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.