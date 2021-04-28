الاتحاد الآسيوي: استخدام تقنية الفار اعتبارا من ربع نهائي دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، استخدام نظام حكم الفيديو المساعد اعتبارا من ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وذلك للمرة الثانية على التوالي في تاريخ البطولة، وكذلك في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وظهر نظام حكم الفيديو المساعد في نسخة العام الماضي من دوري أبطال آسيا، لتكون أولى بطولات الأندية على الإطلاق في تاريخ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي يتم فيها استخدام هذا النظام، وسيتم هذا العام تحقيق إنجاز جديد من خلال استخدامه نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.

وبدأ استخدام حكم الفيديو المساعد في مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمرة الأولى اعتباراً من ربع نهائي كأس آسيا 2019 في الإمارات، كما استخدم في جميع مباريات بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

وحظي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإشادات كبيرة على استخدام نظام حكم الفيديو المساعد، والذي اعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم والمجلس العالمي لكرة القدم.

ومن أجل ضمان تطبيق النظام بأفضل صورة ممكنة، قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتنظيم العديد من الدورات وورشات العمل اعتبارا من شهر آذار/مارس 2017 لضمان مواكبة أحدث التطورات في هذا المجال.

ويسعى نظام حكم الفيديو المساعد إلى تحقيق أكبر قدر من الفائدة في ظل أقل تدخل ممكن.

ويقتصر الرجوع لحكم الفار على أربع حالات وهي: اعتماد تسجيل الهدف، ضربات الجزاء، حالات الطرد المباشرة، الخطأ في تحديد اللاعب عند اتخاذ القرارات.

وتنافس ثلاثة أندية سعودية حاليا على بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، وهي الهلال والنصر والأهلي.