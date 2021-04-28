بالأسماء.. “التعليم” تعتمد ضم 40 مدرسة في الطائف

أصدر مدير عام التعليم بمحافظة الطائف، قرارا بضم 40 مدرسة من بداية العام الدراسي 1443.

وشمل القرار، إشراف مكاتب التعليم “بنين، بنات” المعنية على عملية إخلاء المباني المدرسية، وضم الطلاب والطالبات للمدارس المضمومة إليها، ونقل الملفات والوثائق الرسمية، وعدم اخلاء طرف قادة المدارس المضمومة حتى اكتمال ترحيل جميع السجلات المرتبطة برقم المدرسة في نظام نور.

وجاء بالقرار، تولي إدارة شؤون المعلمين، توزيع المعلمين والمعلمات حسب التعليمات المنظمة لذلك، مع بقاء اسم مستخدم قائدة المدرسة في نظام نور حتى يكتمل ترحيل جميع السجلات المرتبطة برقم المدرسة في نظام نور، وكذلك تولي إدارة المستودعات نقل عُهد وأثاث المدارس المضمومة بالتنسيق مع إدارة التجهيزات المدرسية، وقادة المدارس المغلقة.