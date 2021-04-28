إشادات عربية ودولية بلقاء الأمير محمد بن سلمان.. ولي عهد البحرين: حمل دلالات الاعتدال والعزيمة والإنجاز

نال اللقاء التلفزيوني الذي أجراه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس، بمناسبة مرور 5 سنوات على رؤية المملكة 2030، إشادات عربية ودولية كبيرة.

وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني، بما عبر عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، من مضامين بالغة الدلالة والمعاني على الوسطية والاعتدال والعزيمة والانجاز وتأكيد على أهمية الدور الأساسي البارز الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، لحماية أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وما تبذله من جهود للإسهام في نمو وازدهار الاقتصاد العالمي، وما تتحمله من مسؤوليات للحفاظ على الأمن والسلم الدولي.

وعبر ولي العهد عن بالغ التقدير لما تميز به حديث أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في اللقاء التلفزيوني من صراحة ووضوح، أطلع العالم بكل شفافية على التوجهات السياسية والاقتصادية المقبلة للمملكة في ظل رؤية 2030، وتأكيده أيضًا أن المملكة ستبقى شريكًا موثوقًا في إمدادات الطاقة وحماية التجارة الدولية، محافظةً على مكانتها الدولية المرموقة ضمن أقوى الاقتصادات في العالم، ويبعث في الوقت ذاته رسائل تفاؤل وطموح لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح ونسأل الله أن تكون الشقيقة الكبرى دوما وطن الخير والعزة.

وأكد أن مملكة البحرين تواصل المضي قُدمًا على النهج السديد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في ترسيخ علاقاتها التاريخية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة على كافة الأصعدة، وستواصل تنمية مسارات التعاون الوطيد عبر مجلس التنسيق السعودي برؤيته الطموحة لتعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية و المشاريع المشتركة بما يعود بالخير على المملكتين الشقيقتين وأبنائهما الأعزاء.

كما أشاد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، بالحديث التلفزيوني لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال عبر حسابه على “تويتر”: “الحديث التلفزيوني لأخي الأمير محمد بن سلمان عبر عن مواقف متزنة، وأفكار عميقة، ورؤى حكيمة، وطموح بحجم المملكة وقدراتها وتاريخها وموقعها في المنطقة والعالم وقيادة تعرف طريقها جيدا نحو المستقبل المشرق للسعودية وشعبها بإذن الله أسأل الله تعالى له التوفيق والنجاح”.