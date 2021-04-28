تطور سريع.. تفتيش منزل ومكتب محامي ترامب

قام محققون فيدراليون، اليوم الأربعاء، بتفتيش منزل ومكتب رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه بناء على أوامر تفتيش، فقد صادر المحققون الأجهزة الإلكترونية الخاصة بعمدة مدينة نيويورك الأسبق، وفتشوا شقته ومكتبه في منطقة مانهاتن بنيويورك.

وأضافت أن هذا الإجراء يصعد من للتحقيق حول معاملات جولياني في أوكرانيا ووصفته بأنه نقطة تحول رئيسية.

يذكر أن مكتب الإدعاء في مانهاتن يحقق في ما إذا كان جولياني قد خرق قوانين الضغط السياسي لصالح مسؤولين ورجال أعمال أوكرانيين وطلبه لمساعدتهم في إيجاد أدلة ضد جو بايدن عندما كان يستعد لخوص سباق الرئاسة الأميركية.

وفي التفاصيل فإن التحقيق يشمل كذلك معاملاته التجارية المحتملة في أوكرانيا ودوره في دفع إدارة ترامب للإطاحة بالسفيرة الأميركية في أوكرانيا، ماري يوفانوفيتش.