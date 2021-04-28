ضربة موجعة  للحوثي.. طيران التحالف يدمّر مدرعتين و3 أطقم للمليشيا بمأرب

وجّه طيران تحالف دعم الشرعية باليمن الذي تقوده السعودية، ضربة موجعة لمليشيا الحوثي المتمردة في اليمن على جبهات مأرب.

وبحسب ما ذكره المركز الإعلامي للجيش اليمني فإن طيران التحالف تمكن يدمّر مدرعتين و3 أطقم كان على متنها تعزيزات في طريقها إلى مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة صرواح غرب مأرب، ومصرع جميع من كانوا على متنها.

يأتي هذا في الوقت الذي يقدم فيه الجيش اليمني المزيد من التضحيات، على جميع الجبهات التي تواجه مليشيا الحوثي.

وكانت وزارة الدفاع قد نعت اليوم العميد الركن عبدالغني محمد سلمان، مدير دائرة شئون الضباط، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني ضد مليشيا التمرد والإرهاب والدفاع عن الثورة والجمهورية والثوابت والمكتسبات الوطنية العظيمة.