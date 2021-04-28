وزير خارجية إيران يلتقي قياديا حوثيا بعُمان

التقى وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، مساء اليوم الأربعاء، القيادي الحوثي والمتحدث باسم الحركة محمد عبد السلام، في عاصمة سلطنة عمان مسقط.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء فارس نيوز الإيرانية فإن القيادي الحوثي عبد السلام شكر ظريف على الدعم الذي تقدمه إيران لمليشيا الحوثي.

وادعى ظريف خلال اللقاء أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في اليمن.

كما ادعى أيضا أن بلاده تطالب بوقف إطلاق النار وتفعيل المفاوضات اليمنية اليمنية.

يذكر أن القيادي الحوثي عبد السلام وقياديين آخرين في صفوف الحوثيين، يقيمون في مسقط منذ أعوام.

وكان ظريف قد وصل إلى مسقط في زيارة رسمية التقى خلالها عقب وصوله نظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي.