وزير خارجية قطر يثمّن دعوة ولي العهد السعودي لرسم سياسة المملكة الخارجية

ثمّن وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن دعوة سمو ولي العهد السعودي لسياسة خارجية ترتكز على هذه الأسس ومبادئ حسن الجوار والحوار في المنطقة بما في ذلك مع إيران.

وأضاف أن التمسك بميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها ركائز أساسية للدول المتحضرة، وصمام أمان لحفظ الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وكان بن عبد الرحمن قد التقى لأمير فيصل بن وزير الخارجية السعودي بالدوحة، حيث استعرضا علاقات التعاون الثنائي بين بلدينا الشقيقين وسبل تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى آخر المستجدات في المنطقة.