التعليم تعتمد ضوابط نقل وندب المعلمين ذوي الظروف الخاصة

اعتمدت وزارة التعليم ضوابط نقل وندب المعلمين ذوي الظروف الخاصة للعام ١٤٤٢. جاء ذلك في تعميم وجهته لجميع الإدارات وحصلت “الوئام” على نسخة منه.

ووجه التعميم بتشكيل لجنة الظروف الخاصة الفرعية وتزويد اللجنة الرئيسة للظروف الخاصة بالوزارة بصورة من قرار تشكيل اللجنة الفرعية خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه.

اللجنة الرئيسة لنقل أو ندب المعلمين والمعلمات من ذوي الظروف الخاصة

وتضمن التعميم أنه يجب تشكيل لجنة رئيسة في جهاز الوزارة تسمى “اللجنة الرئيسة لنقل أو ندب المعلمين والمعلمات من ذوي الظروف الخاصة” للنظر في طلبات نقل أو ندب المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، يتم تسمية أعضائها ورئيسها من نائب الوزير أو من ينيبه.

وعن آلية عمل اللجنة الرئيسية، تختص اللجنة الرئيسة بالنظر ودراسة طلبات النقل أو الندب بين قطاعات النقل الخاري المحالة إليها من اللجان الفرعية وفقا للقواعد المرفقة.

وتبت اللجنة الرئيسة في الطلبات المرفوعة لها من اللجان الفرعية خلال ثلاثة أسابيع من وصول الطلب إليها بعد التأكد من جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حالة وللجنة طلب أي تقارير أو مستندات تحتاجها وتصدر قرارها في كل حالة على حدة ويجب أن يكون قرارها في حالة رفض طلب النقل مسببا.

تجتمع اللجنة الرئيسة خلال العام الدراسي أسبوعيا لدراسة الطلبات المرفوعة لها وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها وتتخذ قرارها بالأغلبية.

مهام اللجنة الفرعية بإدارة التعليم:

وعن مهام اللجنة الفرعية بإدارة التعليم، فتضمن التعميم ما يلي:

١. تشكل في كل إدارة تعليم لجنة فرعية لنقل أو ندب المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة بقرار يصدر

من مدير التعليم برئاسته للجنة وعضوية كل من المساعد للشؤون المدرسية ومدير شؤون المعلمين ومديري الإشراف التربوي (بنين -بنات) ومديري التربية الخاصة (بنين- بنات) ومدير التوجيه والإرشاد وطبيب وتكليف أمينا للجنة من الكادر الإداري لا يحق له التصويت.

٢. تزويد اللجنة الرئيسة بصورة من قرار تشكيل اللجنة الفرعية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاربخ صدور ضوابط نقل أو ندب المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة.

٣. تختص اللجنة الفرعية في إدارة التعليم بدراسة طلبات النقل أو الندب داخل قطاع النقل وفقا للشروط والضوابط والمتعلقة بالحالات الطبية والبت فيها سواء بالنقل أو الندب أو الرفض بعد التأكد من صحة وتوفر جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حالة.

4.تجتمع اللجنة الفرعية أسبوعيا لدراسة الطلبات المقدمة لها وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها وتتخذ

قرارها بالأغلبية.

5. ترفع اللجنة الفرعية الطلبات المتعلقة بالنقل الخاري والمطابقة للضوابط إلى اللجنة الرئيسة إلكترونيا.

٦. لا ترفع الوثائق والمستندات إلكترونيا إلا بعد التأكد من مطابقتها مع الأصول وتصديقها من قبل إدارة المدرسة ويوقع المعلم أو المعلمة إقرارا بصحة جميع المستندات المرفقة بالطلب وتحفظ بملف لدى قائد المدرسة على أن يتحمل كامل المسؤولية في حال ثبوت غير ذلك ويحق للوزارة اتخاذ الإجراءات النظامية.

٧. ترفع اللجنة الفرعية إلى اللجنة الرئيسة تقريرا شهريا وفصليا بالحالات التي تمت دراستها والإجراء المتخذ فيها موضحا فيه مكان وسبب النقل أو الندب.

٨. في حال الاعتذار عن قبول طلب المعلم أو المعلمة من قبل اللجنة الرئيسة فلا يتم رفع طلب جديد إلا إذا استجد على الحالة ما يستدي إعادة الدراسة.

طريقة التقديم:

كما أوضح التعميم طريقة التقديم فالمعلم أو المعلمة إذا انطبقت عليه أي من حالات النقل الواردة في هذه الضوابط ورغب في التقدم إلى اللجنة عليه اتباع ما يلي:

– رفع الطلب ومسوغاته من خلال برنامج (عين لخدمات المعلم) بعد إقرار المعلم أو المعلمة بصحة جميع المستندات المرفقة بالطلب وعدم مطالبته ببدل الترحيل أو الانتداب بعد صدور القرار وذلك من خلال

– التوقيع على نموذج التعهد في نظام عين.

– تحقق قائد المدرسة من طلب المعلم واستكمال إجراءات رفع الطلب إلكترونيا.

– متابعة المتقدم لإجراءات الطلب عن طريق برنامج (عين لخدمات المعلم).

– حال رغبة مقدم الطلب الاعتراض على قرار اللجنة (الفرعية – الرئيسة) فيمكنه تقديم اعتراضه.

وعند التقدم إلى اللجنة يجب مراعاة الأحكام التالية:

١. توفر أصول الوثائق والمستندات المطلوبة شرط لدراسة الحالة، ولا يلزم توفرها نقل المعلم أو المعلمة وللجنة

الرئيسة تقدير حاجة الحالة إما بالنقل أو بالندب أو الرفض.

٢. لا يتم نقل المعلم أو المعلمة للحالات المرضية إذا كان العلاج متوفرا في حدود المنطقة الجغرافية لإدارة التعليم التي يعمل بها، ويمكنه تعديل طلبه إلى القطاع الذي يتوفر فيه العلاج.٣. لا يتم نقل أو ندب المعلم أو المعلمة للحالات العلاجية المؤقتة أو الحالات التي تحتاج إلى علاج دوائي فقط أو

الحالات التي لديها متابعات متباعدة أو دورية أو الحالات التي يوصى فيها بالراحة وعدم الإجهاد والسفر أو الحالات التي تحتاج إلى العلاج الطبيعي أو علاج السمنة أو الحمية الغذائية أو الأمراض التي ليس لها تأثير على

الصحة الجسدية كالبهاق والعقم، أو الأمراض الشائعة كالسكري والضغط.

٤. يتم التعامل مع حالات الأطفال ذوي الإعاقة في حالة مرض أحد الأبناء وفق التنظيم التالي:

أ. تعبئة استمارة الأطفال ذوي الإعاقة (مرفقه في النماذج) من قبل إدارة التربية الخاصة في الإدارة التي

يعمل بها المعلم أو المعلمة.

ب. حالات الإعاقة التي لا تقبل في التعليم العام بسبب حاجتها لبرامج تربية خاصة في فصول مستقلة أو معاهد أو مراكز توحد لا تتوفر في إدارة التعليم التي يعمل بها المعلم أو المعلمة فيمكن ندبه إلى إدارة التعليم التي يوجد بها البرنامج أو المعهد أو مركز التوحد الملائم لفئة إعاقة الطفل.

ج. في حال كانت إعاقة الطفل تحتاج إلى تأهيل لفترات محددة فيتم النظر فيها بناء على ما جاء في المادة رقم

(١٥٥) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تنص على

منح إجازة مرافقة لأطفال الإعاقة لا تزيد عن ٤٢ يوما.

د. لا يتم رفع حالات الإعاقة التي يمكن أن تقبل في التعليم العام وتخدم من خلال غرف مصادر التربية الخاصة مثل الإعاقات الجسدية والصحية واضطرابات النطق وصعوبات التعلم وبطء التعلم وفرط الحركة وتشتت الانتباه وضعف السمع وكف البصر.

٥. إذا أوصت اللجنة الرئيسة بنقل أو ندب المعلم أو المعلمة فيكون التنفيذ بنهاية العام الدراسي وللجنة الرئيسة

الصلاحية بالنقل أو الندب من تاريخه للحالات المرضية الحرجة أو حالة وفاة زوج المعلمة.

6. لا يسمج للمنقول أو المندوب وفقا للظروف الخاصة بالتراجع عن النقل بعد إخلاء طرفه والمباشرة في الإدارة

المنقول إليها.

٧. المعلم أو المعلمة المنقول أو المندوب وفقا للظروف الخاصة يتم توجيهه في القطاع المنقول إليه حسب الاحتياج والموازنة داخل القطاع الموجه إليه.

8. المعلم أو المعلمة الذي يعاني من أمراض نفسية ومثبت ذلك بتقرير طي وفق الفقرة رقم (٧) من المادة (١٤) من لائحة الوظائف التعليمية فيتم إحالته للهيئة الطبية للتأكد من مدى صلاحيته للاستمرار في التدريس من عدمه.

٩. إذا رأت اللجنة الرئيسة أن مرض المعلم أو المعلمة يعيقه عن مزاولة مهنة التدريس فيحال إلى الهيئة الطبية

لمعرفة مدى صلاحيته في التدريس من عدمه.

١٠. إذا أوصت اللجنة الرئيسة بنقل أو ندب المعلم أو المعلمة (المعلمان زوجان) في إحدى الحالات التالية: (مرضالمعلم أو مرض المعلمة أو مرض أحد الأبناء) فإنه يتم نقل أو ندب الآخر معه في حال طلبه.

١١. إذا أوصت اللجنة الرئيسة بندب المعلم أو المعلمة لظروف صحية أو اجتماعية فيكتفى عند تقديم طلب تمديد المنطقة المندوب إليها أو تحديث المستندات المطلوبة في الحالات الاجتماعية الندب برفع تقرير طي حديث من عبر النظام قبل تاريخ نهاية الندب بشهرين.