شرطة مكة المكرمة: القبض على10 مقيمين جهزوا مستودعا لتصنيع مواد التنظيف لتضليل المستهلكين

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاحتيال المالي وتعقب مرتكبيها بالمنطقة، أسفرت عن القبض على 10 مقيمين – 6 من الجنسية الباكستانية، و4 من الجنسية البنجلادشية، أحدهم مخالف لنظام الإقامة، في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وأضاف أن المتهمين قاموا بتجهيز مستودع لتصنيع مواد التنظيف وتعبئتها داخل عبوات، ووضع ملصقات لشركة متخصصة عليها لتضليل المستهلكين، وبيعها بمبالغ زهيدة في مواقع مختلفة بمحافظة جدة.

كما عثر بحوزتهم على 4986 عبوة، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.