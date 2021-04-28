تحرك لبناني جديد  لملاحقة المتورطين في ملف “مخدرات الفواكه”

لا تزال تداعيات ملف الخضروات والفواكه اللبنانية حاضرة بقوة في الأروقة اللبنانية، بعد قرار المملكة بوقف استيرادها.

وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عباس مرتضى، دعا اليوم الأربعاء، النيابة العامة، دعا إلى ملاحقة الموظفين المتورطين في ملف “مخدرات الفواكه”.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عن مصادر مقربة من الوزير ، فقد توجه الأخير بكتاب إلى النيابة العامة التميزية، يطلب فيه ملاحقة أي موظف متورط في هذا الملف دون قيد أو شرط.

كما توجه في كتاب آخر للجمارك، يطلب منهم تزويد وزارة الزراعة، بعمليات تهريب المخدرات التي حصلت خلال الفترة الماضية.

وطلب مرتضى من الجمارك تزويده بأرقام الإرساليات المتعقلة بموضوع تهريب المواد المخدرة وتاريخ دخولها إلى الأراضي اللبنانية، وشهادة المنشأ واسم الشركة التي أدخلت هذه الإرساليات، والشركة التي صدرتها، وأي معلومات تتعلق بهذا الموضوع.

يذكر أن السعودية، كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي، منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، بعدما تمكنت الجمارك السعودية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون، بلغت أكثر (5.3) ملايين حبة، مخفية داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان.