إقالة لقاضي المحكمة وتهديد لمحاميها.. الحوثي يواصل عناده بشأن اعتقال الفنانة اليمنية انتصار الحمادي

لا تزال مليشيا الحوثي المتمردة باليمن تواصل ممارستها القمعية ضد الفنانة اليمنية انتصار الحمادي، التي تم اختطافها على يد المليشيا واعتقالها بأحد السجون في صنعاء.

وكانت مصادر إعلامية يمنية قد كشفت اليوم الأربعاء، عن إقالة سلطات الحوثيين للقاضي المحقق في قضية الحمادي، على خلفية طلبه الإفراج عنها.

من جهته أفاد المحامي والمستشار القانوني خالد الكمال أن السلطات العدلية التابعة للحوثيين في صنعاء أقالت عضو النيابة رياض الإرياني من مهمته كمحقق رئيس في قضية الفنانة انتصار الحمادي، على خلفية طلبه الإفراج عنها نهاية الأسبوع.

كما نقلت مصادر عن المحامي قوله: إنه تلقى تهديدا بسبب دفاعه عن الفنانة الحمادي، مرجحاً أن يكون الهدف هو دفعه إلى الانسحاب من متابعة القضية التي أثارت ردود فعل محلية ودولية كبيرة.

وأكد محامي الفنانة اليمنية أنه بما لا يدع مجالا للشك أن موكلته انتصار الحمادي مظلومة، حيث حجزت بدون أي مسوغ قانوني، إضافةً إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش التي تمت دون مذكرة رسمية.

وأضاف محاميها أن احتجازها طوال الفترة الماضية يثير الشكوك بشأن احتمالات البحث عن أي تهم أخرى يمكن تلفيقها لموكلته.

يذكر أن ميليشيا الحوثي كانت قد اختطفت في 20 فبراير الماضي الفنانة انتصار الحمادي، وهي ممثلة درامية وعارضة أزياء شابة من أب يمني وأم إثيوبية، في صنعاء.

وقد ظلت منذ ذلك التاريخ مخفية، قبل انطلاق حملة ضغط شعبية واسعة للكشف عن مصيرها، أجبرت الحوثيين على إحالتها للقضاء الخاضع لسيطرتهم.