رويترز: مستثمرون صينيون يجرون محادثات لشراء حصة في “أرامكو”

أكدت “رويترز” اليوم، الأربعاء أن مستثمرين صينيين كبارا يجرون محادثات لشراء حصة في “أرامكو” السعودية، التي تستعد لبيع جزء إضافي من أصولها لمستثمرين دوليين.

وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان قال في تصريحات إن السعودية تجري نقاشات لبيع واحد بالمئة من “أرامكو” إلى شركة طاقة عالمية رائدة وإنها قد تبيع مزيدا من الأسهم، بعضها إلى مستثمرين دوليين، في غضون عام أو اثنين.

وستصل قيمة حصة قدرها واحد بالمئة إلى حوالي 19 مليار دولار، من واقع القيمة السوقية الحالية لشركة أرامكو.

وتجري أرامكو محادثات مع “سي.آي.سي” ومع شركات نفط وطنية صينية، حسبما ذكره أحد المصادر والقريب من “سي.آي.ٍسي”.

وقال مصدر لرويترز، يعمل لدى صندوق استثمار مباشر مدعوم حكوميا، إن أرامكو على اتصال بمستثمرين صينيين منذ سنوات قليلة وإن “سي.آي.سي” هي المستثمر الأرجح.

وأضاف مصدر ثالث مقرب من “أرامكو”: “للمملكة علاقات وطيدة مع الصين.. المساهم الرئيسي سيبت ماذا يفعل بأسهمه”.

وأشار مصدر آخر إلى أنه قبل جائحة كوفيد-19، أجرت “أرامكو” جولة في أنحاء الصين بحثا عن مستثمرين، حيث تحدثت إلى جميع المستثمرين الحكوميين الرئيسيين ممن لهم أموال في الخارج، لكن عددا قليلا فحسب أبدى اهتماما، وكانت “سي.آي.سي” و”صندوق طريق الحرير الصيني” من بين الكيانات التي خاطبتها.

وأدرجت أرامكو أكبر شركة نفط في العالم، في البورصة السعودية أواخر 2019، لتجمع 25.6 مليار دولار من عملية الطرح العام الأولي، ثم باعت مزيدا من الأسهم إلى مستثمري الطرح لتصل بالحصيلة الإجمالية إلى 29.4 مليار دولار.

وكان طرح أرامكو في 2019 أحد أركان برنامج تنويع موارد الاقتصاد الرامي إلى جذب الاستثمار الأجنبي.