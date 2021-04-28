بالأرقام.. قيادي بالجيش اليمني يكشف الخسائر الفادحة التي تكبدتها الميلشيات الحوثية

كشف رئيس قطاع الإعلام العسكري في الجيش الوطني اليمني العقيد يحيى الحاتمي عن الخسائر الفادحة التي تكبدتها الميلشيات الحوثية.

وأضاف أن المليشيا خسرت 3 آلاف من عناصرها منذ فبراير الماضي وحتى اليوم، بحسب ما نشرته وسائل إعلامهم.

وأوضح أن هناك خسائر في الآليات وصلت إلى 25 مدرعة و6 دبابات خلال اليومين الماضيين خاصة على جبهات الكسارة والمشجح.

وكان المركز الإعلامي للجيش اليمني قد أعلن قبل ساعات أن طيران التحالف تمكن يدمّر مدرعتين و3 أطقم كان على متنها تعزيزات في طريقها إلى مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة صرواح غرب مأرب، ومصرع جميع من كانوا على متنها.