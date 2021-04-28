عاجل .. حجز تصاريح صلاة القيام في #المسجد_الحرام من خلال تطبيقي #اعتمرنا و #توكلنا

أعلنت وزارة الحج والعمرة،اليوم، عن حجز تصاريح صلاة القيام في المسجد الحرام مع قرب العشر الأواخر من شهر رمضان، من خلال تطبيقي اعتمرنا و توكلنا.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مع قرب العشر الاواخر من شهر رمضان ،

وزارة الحج والعمرة تتيح حجز تصاريح صلاة القيام في المسجد الحرام من خلال تطبيقي اعتمرنا و توكلنا