هذه تفاصيله: عقد ميسي الجديد مع برشلونة يتكون من 3 مراحل

بعد أول لقاء بين رئيس برشلونة جوان لابورتا ووالد وممثل ليونيل ميسي، خورخي ميسي، بدت “نوايا حسنة” بين الطرفين لاستمرار اللاعب الأرجنتيني في صفوف البارسا، وفقاً لقناة تي في 3.

وأكدت القناة الكاتالونية أن لابورتا “لم يقدم” أي عرض مادي في انتظار الكشف عن تقارير المراجعة التي طلبها النادي لمعرفة الوضع الاقتصادي الحقيقي للنادي المتضرر للغاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت القناة أن “النادي طالب اللاعب بالتحلي بالكرم مع الأخذ في الاعتبار أن التوقعات ليست متفائلة للغاية وأن والده أعرب عن انفتاحه ازاء احتمال إبرام عقد لمدة طويلة”.

وسيجرى العقد على ثلاث مراحل، الأولى ستسمح لميسي التجديد لموسمين آخرين مع برشلونة وخوض مونديال قطر العام المقبل.

وفي المرحلة الثانية، سيحقق اللاعب رغبته في اللعب في ميامي وأن يصبح أيضاً سفير برشلونة في الولايات المتحدة مع فكرة “إنجاز بعض المشروعات الاستراتيجية” لمجلس لابورتا.

وفي المرحلة الثالثة وعقب انتهاء مسيرته في الدوري الأمريكي لكرة القدم، سيعود ميسي إلى برشلونة للانضمام إلى الهيكل الرياضي للنادي.