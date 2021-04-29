إصابات كورونا العالمية تتجاوز 150 مليون

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي “كوفيد-19″، ارتفاع عدد الإصابات إلى 150 مليونا و256 ألفا و528 إصابة، الخميس.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و164 ألفا و571 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 127 مليونا و795 ألفا و449 حالة.

الهند تسجل أكثر من 379 ألف حالة إصابة

سجلت الهند 379 الفا و257 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الإصابات 18.38 مليون إصابة.

ورصدت وزارة الصحة الهندية 3645 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 204832 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية تسجل 680 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية 680 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 121,351 إصابة.

وأوضحت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بكوفيد-19، مما يرفع الإجمالي إلى 1,825 حالة وفاة.

إصابات فيروس كورونا في أفريقيا تتخطى 4.5 ملايين حالة

أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة الأفريقية بلغ 4,524,702 .

وأفاد المركز في بيان : أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس وصل إلى 120,802 حالة وفاة ، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 4,067,871 حالة .

وتعد منطقة جنوب القارة أكثر المناطق المتضررة من المرض تليها المنطقتان الشمالية والشرقية من القارة الأفريقية، بينما تعد وسط أفريقيا هي المنطقة الأقل تضرراً من الفيروس.