صندوق الثروة السيادي الصيني ضمن المستثمرين المحتملين لشراء حصة من أرامكو

تجري محادثات من جانب صندوق الثروة السيادي الصيني- ضمن عدد من المستثمرين المحتملين، لشراء حصة من أرامكو السعودية.

وذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر لها، إن مستثمرين صينيون يجرون محادثات لشراء حصة من أرامكو، ومن ضمن المستثمرين المحتملين مؤسسة الاستثمار الصينية “سي.آي.سي” -صندوق الثروة السيادي الصيني.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد كشف مؤخرا أن السعودية تدرس بيع 1% من أرامكو إلى شركة طاقة عالمية رائدة، وإنها قد تبيع مزيداً من الأسهم، بعضها إلى مستثمرين دوليين، في غضون عام أو اثنين.

ومن المتوقع أن تصل قيمة حصة قدرها 1% إلى نحو تسعة عشر مليار دولار، من واقع القيمة السوقية الحالية لـ”أرامكو”.