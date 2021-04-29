“تنظيم الكهرباء” تحذر من عمليات احتيال مالية مقابل تقديم بعض الخدمات

حذرت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، من عمليات احتيال مالية مقابل تقديم بعض الخدمات الكهربائية، بعد رصد قيام أشخاص بإرسال رسائل وإجراء اتصالات، يزعمون فيها عملهم بالشركة السعودية للكهرباء ويطالبون بسداد مبالغ مالية لإيصال الخدمات التي تنفذها الشركة.

وأكدت الهيئة أنها تتابع هذا الأمر مع الجهات ذات العلاقة، لكشف ومنع أي محاولات للاحتيال، حفاظًا على حقوق المستهلكين، داعية جميع المستهلكين للتأكد من صحة الرسائل التي ترد إليهم عبر التواصل مع الشركة عبر قنوات الاتصال الرسمية، وعدم تقديم أي معلومات للمتصل إلا بعد التحقق من سلامة الاتصال.

وشددت على أن سداد جميع مستحقات خدمات الكهرباء يتم عبر نظام سداد للمدفوعات، ولا يتطلب التحويل إلى الحسابات البنكية بأي شكل من الأشكال.