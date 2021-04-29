انخفاض صادرات المملكة غير البترولية بنسبة 10.8% والواردات بـ9.9%

سجلت قيمة صادرات المملكة السلعية؛ خلال العام الماضي 652 مليار ريال، بنسبة تراجع 33.5%، مقارنة بالعام 2019 الذي بلغت قيمة صادراته 981 ملياراً.

وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء، انخفاض قيمة الصادرات السلعية خلال 2020م؛ يرجع لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 304.2 مليار ريال، بنسبة 40.5%.

وأوضحت أن الصادرات غير البترولية سجلت كذلك انخفاضًا بنسبة 10.8% مقارنة مع عام 2019م، حيث بلغت قيمتُها 204.4 مليار ريال مقابل 229.2 مليار ريال، وكان من أهم السلع “اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما”.

وأضافت أن قيمة واردات المملكة في العام الماضي بلغت 517.5 مليار ريال، مسجلة انخفاضًا بنسبة 9.9%، وذلك مقارنة بـ574.4 مليار في عام 2019م؛ وذلك نتيجةً لانخفاض أسعار السلع.

وأبانت الهيئة أن الصين تعد الشريك الرئيس للمملكة في مجال التجارة السلعية في عام 2020م، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 120 مليار ريال، تليها اليابان بقيمة 62.3 مليار ريال والهند بـ60.2 مليار ريال، فيما تعد كوريا الجنوبية، والإمارات، والولايات المتحدة، وسنغافورة، ومصر، والبحرين، وهولندا من بين أهم 10 دول مصدر إليها، حيث بلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر 446 مليار ريال.

وأشارت إلى أن قيمة واردات المملكة من الصين بلغت 101.6 مليار ريال في 2020م، ما يجعل الصين تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة، تليها الولايات المتحدة بـ 55.1 مليار، والإمارات بـ34.3 مليار، إلى جانب كل من ألمانيا، والهند، واليابان، وفرنسا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، وبريطانيا التي جاءت من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها.