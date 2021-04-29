حركة العملات الرقمية.. بتكوين تتراجع والريبل والإيثريوم قرب أعلى مستوياتها

واصلت البيتكوين تراجعها الخميس، بعد انخفاضها أمس 1.4% عقب إعلان لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أنها ستؤجل القرار بشأن صندوق المؤشرات المتداولة للعملة الافتراضية.

وتراجعت البيتكوين بنسبة 0.64% إلى 54108 دولارات، في تمام الساعة 12:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتعد البيتكوين منخفضة بحوالي 15% منذ ارتفاعها إلى مستوى قياسي أعلى 64 ألف دولار، وتلقت العملة الافتراضية بعض الدعم هذا الأسبوع من المكاسب التي حققتها “تسلا” من الاستثمار في البيتكوين.

بينما ارتفعت الريبل 4.24% إلى 1.4009 دولار، والإيثريوم 1.7% عند 2753.9 دولار، لتتداول قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.