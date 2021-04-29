مستثمرون صينيون كبار يجرون محادثات لشراء حصة في أرامكو

أبلغت عدة مصادر رويترز يوم الأربعاء أن مستثمرين صينيين كبارا يجرون محادثات لشراء حصة في أرامكو السعودية، بينما تستعد شركة النفط الوطنية لبيع جزء آخر إلى مستثمرين دوليين.

كان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال في تصريحات متلفزة يوم الثلاثاء إن السعودية تجري نقاشات لبيع واحد بالمئة من أرامكو إلى شركة طاقة عالمية رائدة وإنها قد تبيع مزيدا من الأسهم، بعضها إلى مستثمرين دوليين، في غضون عام أو اثنين، تصل قيمة حصة قدرها واحد بالمئة إلى حوالي 19 مليار دولار، من واقع القيمة السوقية الحالية لشركة أرامكو.

وقال مصدران لرويترز إن مؤسسة الاستثمار الصينية (سي.آي.ٍسي)، وهو صندوق الثروة السيادي الصيني، من بين المستثمرين المحتملين.

وقال أحد المصادر، وهو قريب من سي.آي.ٍسي، إن أرامكو تجري محادثات مع سي.آي.سي ومع شركات نفط وطنية صينية. ولم تعلق سي.آي.سي على الخبر.

وقال المصدر الثاني، ويعمل لدى صندوق استثمار مباشر مدعوم حكوميا، إن أرامكو على اتصال بمستثمرين صينيين منذ سنوات قليلة وإن سي.آي.سي هي المستثمر الأرجح.

وقال ثالث قريب من أرامكو “للمملكة علاقات وطيدة مع الصين… المساهم الرئيسي سيبت ماذا يفعل بأسهمه.”

وتعد أرامكو أكبر شركة نفط في العالم، وقد أُدرجت في البورصة السعودية أواخر 2019، لتجمع 25.6 مليار دولار من عملية الطرح العام الأولي، ثم باعت مزيدا من الأسهم إلى مستثمري الطرح لتصل بالحصيلة الإجمالية إلى 29.4 مليار دولار.

وقال الأمير محمد “الآن هناك نقاش عن الاستحواذ على واحد بالمئة من قبل إحدى الشركات الريادية في العالم وهذه ستكون صفقة مهمة جدا تعزز مبيعات أرامكو في الدولة أو الشركة اللي موجودة في الدولة المعينة، ولا أستطيع ذكر اسمها لكن دولة ضخمة جدا”.

وتابع في مقابلة بثها التلفزيون السعودي بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لإطلاق خطة رؤية 2030 “هناك أيضا نقاشات مع شركات أخرى لشراء حصص مختلفة في جزء من أصل أرامكو قد يتحول لصندوق الاستثمارات العامة وفي جزء سيطرح أطروحات سنوية في السوق السعودي”.

كان طرح أرامكو في 2019 أحد أركان برنامج تنويع موارد الاقتصاد الرامي إلى جذب الاستثمار الأجنبي.

وقال الأمير محمد بن سلمان في المقابلة إن الرياض تعزز علاقاتها مع الصين والهند وروسيا، ومع ذلك، تظل الولايات المتحدة شريكا استراتيجيا رغم بعض الخلافات مع إدارة بايدن التي تتخذ موقفا أكثر صرامة حيال السعودية.

وقال الأمير “الصين أعلنت أن المملكة العربية السعودية شريك استراتيجي والهند كذلك أعلنت المملكة شريك استراتيجي وروسيا أعلنت كذلك المملكة شريك استراتيجي”.