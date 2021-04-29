نفذت أمانة منطقة حائل عبر فرقها الرقابية خلال النصف الأول من شهر رمضان أكثر من٢٠ ألف جولة تفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفر عنها مخالفة وإشعار وإغلاق ١٦٤٥ منشأة ومصادرة ١٤١٣٨ كيلو جراماً من المواد التالفة وغير الصالحة للتأكد من تطبيقها والتزامها بالإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية للحد من انتشار فايروس كورونا.
وأكد أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس أن الفرق الرقابية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة .
إغلاق 1645 منشأة ومصادرة 14138 كيلو جرام من المواد التالفة في حائل
متابعات_ الوئام
نفذت أمانة منطقة حائل عبر فرقها الرقابية خلال النصف الأول من شهر رمضان أكثر من٢٠ ألف جولة تفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفر عنها مخالفة وإشعار وإغلاق ١٦٤٥ منشأة ومصادرة ١٤١٣٨ كيلو جراماً من المواد التالفة وغير الصالحة للتأكد من تطبيقها والتزامها بالإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية للحد من انتشار فايروس كورونا.