السوق السعودي يتراجع بأكثر من 1% بتداولات بلغت 9.8 مليار ريال

تراجع مؤشر السوق السعودي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس ، بنسبة 1.1 % عند 10419 نقطة (- 112 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.8 مليار ريال.

وتراجع سهم “سابك” بنسبة 3 % عند 124 ريالًا، وسط تداولات على السهم بلغت 2.4 مليون سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت اليوم، عن تحقيق أرباح عن الربع الأول من العام 2021 بقيمة بلغت 4860 مليون ريال مقارنة بتحقيق خسائر بقيمة 1050 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام 2020.

وأغلق سهم “مصرف الراجحي” عند 98.90 ريال (- 3 %).

وأنهت أسهم “مجموعة صافولا” و”سابك للمغذيات” و”الأهلي السعودي” و”كهرباء السعودية” و”السعودي الفرنسي” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و5 %.

وأغلق سهم “حلواني إخوان” عند 106.60 ريال (-5 %)، عقب إعلان النتائج المالية ونهاية أحقية أسهم منحة بنسبة 12.5 % بما يعادل سهم واحد لكل 8 أسهم.