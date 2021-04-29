هل يتجاوز النصر السد الليلة أم ينتظر الترشيح؟

يستعد النصر السعودي اليوم الخميس لمواجهة السد، في مباراة يحتاج فيها للفوز للتأهل، بعد أن أهدر نقاط مباراته السابقة أمام الوحدات الأردني متذيل الترتيب، ويصعب مهمته في التأهل.

وفي حالة تعادل النصر أو هزيمته يظل في وصافة المجموعة، وهو ما يضعه في قوائم الترشيح ويتم خلالها اختيار 3 فرق تحل كـ”أفضل ثانٍ”.

في السياق؛ يأمل السد القطري مواصلة انتفاضته بعد 3 انتصارات متتالية، ويحتاج إلى التعادل مع النصر السعودي المضيف بنظام التجمع، لضمان الصدارة.

وتربع السد على صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما تراجع النصر للوصافة برصيد 8 نقاط، مقابل 5 نقاط لفولاد خوزستان الإيراني الذي يلاقي الوحدات (4).

واعترف البرازيلي مانو مينيزيس مدرب النصر بأنه لم يتوقع الخسارة أمام الوحدات، وقال “لم نتوقع الخسارة، لقد فقدنا قدرتنا في التحكم بالمباراة. خسرنا 5 نقاط أمام متذيل المجموعة، الوحدات لعب مباراة ممتازة جدًا”.

ويدخل السد المباراة بفرصتي الفوز أو التعادل، وقال مدربه الإسباني تشافي بعد الفوز على فولاد (1-صفر) “قدمنا مباراة أكثر من رائعة أمام فولاد، المواجهة كانت وكأنها حرب كبيرة، نستحق الفوز والآن نحن في صدارة المجموعة الأصعب في البطولة”.