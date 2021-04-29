“الداخلية” تبدأ في استقبال طلبات تراخيص أندية التدريب على الرماية مطلع شوال المقبل

في إطار السعي المتواصل إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والبرامج التنفيذية المنبثقة، تبدأ وزارة الداخلية باستقبال طلبات تراخيص أندية التدريب على الرماية، اعتباراً من مطلع شهر شوال 1442هـ، من خلال التقدم بطلب الحصول على الموافقة المبدئية عبر البوابة الإلكترونية للأمن العام (أمن) واختيار خدمة تراخيص أندية الرماية.

وتدعم هذه البادرة التوجهات الاستراتيجية لبرنامج جودة الحياة ومحققة لأهدافه المتمثلة في تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، كما ستسهم هذه الأندية في توفير فرص للتوظيف، وتدريب آمن للمهتمين بهواية الرماية بالأسلحة النارية، يراعى فيها أعلى معايير السلامة.

ويمكن للمهتمين الاطلاع على الشروط والمتطلبات المتعلقة بالخدمة عبر الرابط التالي (https://www.moi.gov.sa).