وفاة الممثل الكوميدي “ريسيتا”.. صاحب أشهر ضحكة في العالم

توفي الممثل الكوميدي الإسباني خوان خويا بورخا المعروف باسم “ريسيتا”، أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 65 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ويعد “ريسيتا” صاحب أشهر ضحكة في العالم، بعد مرض طويل عانى بسببه منذ شهر سبتمبر الماضي بعد بتر ساقه.

ورغم أنه كان يتحدث الإسبانية؛ إلا أنه أضحك العالم كله، وتم تركيب صوته على العديد من القصص المفبركة بلغات مختلفة وترجمات غير صحيحة، فقط لمجرد الضحك.

واشتهر “ريسيتا” لأول مرة في هذا المقطع الذي كان يتحدث فيه عن رميه لأواني المطبخ في المحيط خلال عمله عندما كان شابًا.