“ساما”: التمويل السكني الجديد يسجل أكثر من 32 ألف عقد بنمو 37% خلال مارس

سجّلت قيمة عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال مارس 2021، رقماً قياسياً غير مسبوقاً، بلغّ 17.5 مليار ريال بنمو سنوي 56%، وسجلت أعداد العقود 32,440 عقد بنمو بلغ 37% مقارنة بـ23,640عقد بقيمة 11.2مليار ريال في شهر مارس 2020.

وأوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” أن أعداد عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد سجلت نمو 21% مقارنة بشهر فبراير 2021 الذي بلغ 26,860 عقد، فيما نما التمويل 24% مقابل 14.1 مليار ريال في الشهر الماضي.

وأشارت النشرة إلى أن النمو في الربع الأول من العام الجاري 2021 تجاوز 48% مسجلاً قيمة إجمالية 48 مليار ريال، مُقدمة من جميع المُمولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل، وحققت أعداد العقود نمواً 26% بنحو 92,111 عقد تمويل سكني مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2020، الذي سجل 73,313عقداً بقيمة 32.5مليار ريال.

وبحسب النشرة، أبرم 97% من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري خلال شهر مارس 2021، وبلغ التمويل العقاري للفلل السكنية نحو 80% من إجمالي التمويل، وحلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنحو 16%، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 4%.

يُذكر أن الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي سجلت العام الماضي 2020 نمواً قياسياً في عدد العقود بما يتجاوز ما قُدم خلال 4 سنوات مجتمعة بنحو 295,590 عقد بقيمة 140.7 مليار، وخلال 2019 سجل التمويل العقاري كذلك معدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم في 2018 بنحو 179,217 عقدًا بقيمة 79.1 مليارًا، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50,496 عقدًا بقيمة 29.5 مليار، وفي 2017 قرابة 30,833 عقدًا بقيمة 21 مليار، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقدًا تمويليًا بقيمة 17 مليار.