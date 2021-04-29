“الزيادي” ينال درجة الدكتوراة

حصل المحاضر في جامعة شقراء، محمد بن عبيد الزيادي على درجة الدكتوراة في الفيزياء من جامعة ولاية شمال داكوتا.

الدكتور “الزيادي” نال درجة الماجستير الأولى عام 2016 في الفيزياء تخصص “المواد الفائقة التوصيل” من جامعة “أكرون” الولايات المتحدة الأمريكية ، ثم حصل على الماجستير الثانية عام 2019 من جامعة ولاية شمال داكوتا الأمريكية ، وحصل بعد ذلك على درجة الدكتوراة من جامعة ولاية شمال داكوتا .

ونشر الدكتور محمد الزيادي في عددٍ من المجلات العالمية المختصة بعلم “البلمر” والفيزياء النظرية ،كما شارك في العديد من المؤتمرات، ولديه عدة منشورات ، كما أن له بحث اختير على أن يكون editor pick .

وتهنئ صحيفة “الوئام” الدكتور محمد بن عبيد الزيادي وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.