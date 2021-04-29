ألمانيا تعلن رصد إصابات بسلالة كورونا الهندية

أعلنت السلطات الصحية الألمانية، اليوم الخميس، تسجيل إصابات عديدة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا المستجد.

وفي حديثه عن السلالة B.1.617 التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، قال مسؤول بوزارة الصحة الألمانية: “لدينا حالات معزولة في ألمانيا، وسننشر تقريرا جديدا بهذا الشأن غدا”.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، رصد طفرة الفيروس هذه في 17 دولة، من بينها دول عديدة في أوروبا.

وأفادت قناة “فرانس 24″، مساء اليوم، بأن السلطات الصحية الفرنسية رصدت أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة الهندية لفيروس “كورونا”.

ولم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.