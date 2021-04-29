عاجل .. النائب العام يوجه بالقبض على مطلق النار من مركبة أمام أحد المنازل

ذكر مصدر مسؤول بالنيابة العامة أنه بناءً على توثيق مركز الرصد النيابي لفيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر قيام شخص يستقل مركبة بإطلاق النار أمام أحد المنازل، ما آثار رعب قاطني الحي وعرض حياة الآخرين للخطر ، فقد صدر أمر النائب العام بالقبض عليه وتحويله على وجه السرعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معه.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تحذر من هذه السلوكيات الخطرة، وتؤكد أنها ستطبق النظام بحق من يرتكبها أو يساهم في ارتكابها بكل حزم حفاظا على أمان المجتمع وطمأنينته، كما أكد المصدر على أن قضايا إطلاق النار تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفق قرار معالي النائب العام رقم (١) وتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٢هـ.