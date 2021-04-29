بعد تدشين هوية جديدة .. هل يطور البريد السعودي #سبل خدماته ؟

أعلن البريد السعودي،اليوم، عن إطلاق هويته الجديدة تحت عنوان “سبل”.

و ما إن أعلن البريد السعودي عن الهوية الجديدة إلا وقوبل بموجة من النقد من المواطنين و متابعي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وقال متابعون إنه من الأجدر أن يهتم البريد السعودي بتحسين مستوى الخدمة بدلا من شكليات تغيير الهوية وإطلاق هوية جديدة.

و عدد كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاكل و سلبيات البريد السعودي، مثل تأخر الشحنات و بطئ الاستجابة في حالة الشكاوى و غيرها.

و قال أحد المتابعين، معلقا على خبر الهوية الجديدة،المنشور على الحساب الرسمي للبريد على تويتر بالقول: “وصلوا الشحنات أولا ثم تكلموا عن الهوية الجديدة”