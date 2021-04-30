9 آلاف انتهاك حوثي بحق التعليم في اليمن

رصد تقرير حقوقي نشر أمس الخميس، عن ارتكاب ميليشيا الحوثي قرابة 9 آلاف حالة انتهاك في حق التعليم بمحافظة الجوف شمال شرق العاصمة صنعاء.

وقال تقرير “لجنة الحقوق والإعلام” إن المليشيات التابعة لإيران قامت بـ 8998 انتهاكاً، بينها تجنيد 394 طفلاً وحرمان 3867 طالباً مهجراً من التعليم، منذ انقلابها على الحكومة الشرعية في 2014 حتى مارس الماضي، وفقاً لما نقله موقع “2 ديسمبر” الإلكتروني.

وشملت الانتهاكات قتل 9 تربويين، فيما بلغ عدد حالات الاعتداء الجسدي والتهديد 174 حالة.

وبيّن التقرير أن فريق الرصد سجل 750 حالة اختطاف وإخفاء قسري، كما تم رصد عدد 25 حالة تعذيب وحشي في سجون المليشيا الحوثية، و463 حالة نزوح وتشريد قسري للتربويين، و17 تفجير منازل تربويين ومعلمين.

وفصلت المليشيات تعسفياً 1340 تربوياً تنوعت بين فصل وظيفي وإقصاء ممنهج وتهديد بالفصل وإحلال كوادر موالين لها.

وبحسب التقرير فقد وثق الفريق 176 حالة اقتحام للمنشآت التعليمية بين مدارس حكومية ومدارس أهلية ومدارس قرآن ومعاهد تعليمية ومعاهد تدريب، إضافة إلى 10 حالات تفجير وإحراق للمدارس والمؤسسات التعليمية في محافظة الجوف.

وسُجلت 181 حالة انتهاك باستخدام المدارس ومؤسسات التعليم في الأعمال العسكرية ومخازن للأسلحة وسجون وأماكن للحشد والتدريب.

وبلغ عدد حالات نهب المساعدات الإغاثية 634 حالة، مشيراً إلى أن الفريق الراصد سجل 433 فعالية وأنشطة ثقافية لطمس الهوية الوطنية، تنوعت بين تحريف للمنهج الدراسي وإجبار الطلاب والمدرسين على المشاركة في الفعاليات الطائفية التي تدعو إلى حضورها المليشيا الانقلابية، فيما بلغ عدد انتهاكات وجرائم تغيير المناهج بصورة طائفية 142 حالة.

ووصلت حالات إجبار المجاميع التعليمية على حضور المراكز الصيفية التابعة للمليشيات 94 حالة، فيما بلغت حالات الجبايات لدعم الحرب التي تفرضها المليشيا على أولياء الأمور والطلاب في المدارس 224 انتهاكاً.