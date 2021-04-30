أسعار النفط تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة لكنها لا تزال تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية في ظل علامات على ارتفاع الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 0.45% أو 31 سنتًا عند 68.25 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:49 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، لكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 3.2% هذا الأسبوع وبأكثر من 7% خلال أبريل.

كما انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.6% أو 40 سنتًا إلى 64.61 دولار للبرميل، بعدما أغلقت أمس أعلى 65 دولارًا للمرة الأولى منذ منتصف مارس.

ولكن لا يزال الخام الأمريكي مرتفعًا 4% هذا الأسبوع، ويتجه لتسجيل ثالث مكاسب شهرية هذا العام، إذ ارتفع خلال أبريل بنسبة 9.2%.

ووفقًا لما ذكرته “رويترز”، أوضح محللو “إنرجي أسبكتس” في مذكرة: لا يزال تعافي الطلب بعد “كوفيد-19” غير منتظم، وأن الارتفاع في حالات الإصابة بالوباء في الهند يعد بمثابة تذكير في الوقت المناسب بأن أي ارتفاع إلى 70 دولارًا سابق لأوانه.