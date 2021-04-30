إصرار الفدرالي على الميل للتيسير يدفع الدولار لرابع خسارة أسبوعية

تراجع الدولار الأميركي صوب رابع خسارة أسبوعية على التوالي مقابل سلة من العملات الرئيسية الجمعة 30 ابريل، إذ تمسك الفدرالي بتبنيه أسعار فائدة شديدة الانخفاض لفترة أطول.

ومؤشر الدولار في طريقه إلى انخفاض أسبوعي 0.2%، مما يرفع إجمالي خسائره في أبريل نيسان إلى 2.7%. وستكون سلسلة أربعة أسابيع من الخسائر هي الأطول منذ نزول استمر لستة أسابيع متتالية حتى نهاية يوليو تموز، كما ستكون الخسارة الشهرية الأكبر منذ تراجع بـ 4% في يوليو تموز.

وارتفع الدولار الكندي إلى قمة أكثر من ثلاثة أعوام عند 1.2268 دولار كندي مقبل الدولار الأميركي اليوم، ويتجه لمكسب أسبوعي 1.6%، وهو ما سيكون الأكبر منذ بداية نوفمبر تشرين الثاني.

كما دعم ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولار الأسترالي الذي زاد 0.2% إلى 0.77785 دولار، ليعاود الصعود صوب أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 0.78180 الذي لامسه أمس الخميس.

هذل واستقر اليورو إلى حد كبير عند 1.201165 دولار قرب أعلى مستوياته في شهرين عند 1.2150 الي بلغه في الجلسة السابقة. والعملة الموحدة مرتفعة 0.2% منذ بداية الأسبوع و3.3% هذا الشهر.

وكان اتجاه الين، وهو ملاذ تقليدي، معاكسا، إذ تضرر من تعافي عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود الأسهم العالمية إلى مرتفعات قياسية، مما قوض الطلب على الأصول الأكثر أمانا.

وبلغت العملة اليابانية 108.81 مقابل الدولار، لتكون قرب قاع أسبوعين عند 109.22 الذي بلغته أمس، مما يؤهلها لخسارة أسبوعية 0.9%.

واقترب اليوان الصيني من أعلى مستوياته منذ الثالث من مارس آذار في المعاملات الخارجية، وبلغ في أحدث تعاملات 6.4635 مقابل الدولار، حتى رغم أن مؤشرات لنشاط الصناعة الصيني أشارت إلى فقدان الزخم في أبريل نيسان.