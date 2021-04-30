تركيا.. تراجع قطاع السياحة بنسبة 53.9٪ خلال الربع الأول

تكبد قطاع السياحة في تركيا خسائر كبيرة خلال الربع الأول من عام 2021، في ظل تراجع عدد الزائرين والعائدات بشكل ملموس، حسبما أفادت وكالة الإحصاء التركية (توركستات) اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الإحصاء التركية أن عدد السائحين الأجانب الذين زاروا البلاد خلال الفترة من كانون ثان/يناير حتى آذار/مارس الماضيين، تراجع بنسبة 53.9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت البيانات تراجع عائدات السياحة في تركيا بأكثر من اربعين بالمئة خلال نفس الفترة.

ومن جهة أخرى، تراجع عدد الأتراك الذين سافروا إلى خارج البلاد خلال الربع الأول من العام بنسبة 84 بالمئة.

وترتب على القيود الرامية لاحتواء جائحة كورونا في تركيا آثار ضارة على النشاط السياحي الذي يمثل مصدرا رئيسيا للدخل بالنسبة لاقتصاد البلاد.

وبحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شكلت عائدات السياحة 3.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في تركيا عام 2018، كما وفرت فرص عمل لـ7.7 بالمئة من قوة العمل في البلاد خلال نفس العام.