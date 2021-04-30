الصومال.. أسد يهرب من حديقة حيوان ويهاجم امرأة

ذكرت الشرطة الصومالية أنها قتلت أسدا هرب من حديقة حيوان في إقليم أرض الصومال الانفصالي، بعد أن اضطرت لإطلاق النار عليه لإنقاذ امرأة، كان يهاجمها.

كان الحيوان قد هرب أمس الخميس، عندما فتح حارس قفصه لإحضار طعام له.

ودفع ذلك إلى عملية بحث فورية وإغلاق مدينة “هارجيسا” التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، حتى يتسنى للمسؤولين تتبع الأسد.

وأضافت الشرطة أن المرأة التي هاجمها في شارع في عاصمة أرض الصومال، تعرضت لإصابات في الرأس والرقبة.

وحديقة الحيوان، حيث تعتبر الأسود نقطة الجذب الرئيسية، مقصدا مشهورا بالمدينة وتخص وزير الداخلية السابق، علي محمد.

وتعتبر حكومة مقديشو أرض الصومال، الذي يبلغ عدد سكانها 9ر3 مليون نسمة، جزء لا يتجزء من الصومال. وأعلن منطقة ارض الصومال استقلالها في عام 1991، لكن لا يتم الاعتراف بها كدولة، من قبل المجتمع الدولي