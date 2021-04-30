الأرصاد: أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقتي نجران وجازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيها من أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية.

وبين المركز، أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة، وتستمر حتى الساعة الثانية من صباح يوم السبت.

كما أصدر تنبيها من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومعظم محافظات المنطقة، وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له، اليوم, من نشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظتي جدة وخليص, تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.