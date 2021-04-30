طرحها أمر نادر.. الرئاسة الروسية تثمن أفكار الأمير محمد بن سلمان بشأن “العلاقات الدولية”

أعربت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الجمعة، عن تثمينها للأفكار التي طرحها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلة أجريت معه مؤخرا بخصوص رؤيته لبناء العلاقات الدولية.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن الكرملين أولى اهتماما للمقابلة المفصلة التي أجريت مع الأمير محمد بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لإطلاق برنامج إصلاحات “رؤية السعودية-2030″، وخاصة تصريحات ولي عهد المملكة عن التزام الرياض بدور الأمم المتحدة المركزي في الشؤون الدولية، وبناء علاقات دولية على أساس مبادئ المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل والمراعاة العادلة للمصالح الوطنية المتبادلة وعدم تدخل الدول في شؤون بعضها البعض.

وشدد “بيسكوف”، خلال حديث للصحفيين، على أن طرح مثل هذه الأفكار يمثل أمرا نادرا في الشؤون الدولية حاليا، مشيرا إلى أن تصريحات الأمير محمد “تستحق أعلى تقدير”. مستطردا: “في الواقع نرى ما يحدث في العالم الآن بما فيه تجاهل القانون الدولي والتخلي عن العقلانية في الشؤون الدولية، ومثل هذه التصريحات الآن نادرة ولذلك جديرة بالاهتمام”. بحسب “روسيا اليوم”.

وتابع: “نؤيد هذا النهج تماما، ولا يزال الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين ملتزما بتأييده الثابت لمثل هذه المواقف إزاء الأطر الرئيسية للشؤون الدولية”.

كما شدد بيسكوف على أن روسيا، بناء على هذه “الرؤية التفاهمية المشتركة” مستعدة لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع السعودية في المجالات كافة، لاسيما من خلال تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة بوتين الأخيرة إلى الرياض.