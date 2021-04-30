8 خطوات لإصدار وتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عاما

نشرت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، خطوات إصدار وتجديد جواز السفر لمن هم دون الـ15 عامًا، وذلك من عبر تطبيق “أبشر”، وجاءت كالتالي:

– الدخول على بوابة الخدمة من خلال منصة أبشر.

– القائمة الرئيسة “الخدمات الإلكترونية” واختيار خدمات أفراد الأسرة.

– اختيار تجديد جواز السفر السعودي.

تحديد الفرد المراد تجديد جوازه من قائمة أفراد الأسرة.

– تظهر معلومات فرد الأسرة للتأكد من بياناته.

– الضغط على “التالي” بعد تحديد مدينة وفرع الجوازات لاستلام الجواز.

– رفع صورة حديثة وفقًا للشروط الموضحة في المنصة.

– الموافقة على الإقرارات والضغط على تأكيد لتنفيذ الخدمة.