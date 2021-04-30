“كاف” يعلن قرعة دور الربع نهائي لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، قرعة الدور ربع نهائي لبطولة دوري رابطة الأبطال التي أجريت اليوم بمقر الاتحاد، بالقاهرة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي المصري مع صن داونز الجنوب أفريقي، والمولودية الجزائري ضد الوداد المغربي، وشباب بلوزداد الجزائري ضد الترجي التونسي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي ضد سيمبا التنزاني.

وستقام مباريات الذهاب أحد يومي 14 و15 مايو المقبل، فيما ستكون مباريات الإياب أحد يومي 21 و22 من الشهر ذاته.

كما أجرى “كاف” قرعة الدور ربع نهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأسفرت القرعة عن مواجهة بيراميدز المصري مع إنيمبا النيجيري، والصفاقسي التونسي ضد شبيبة القبائل الجزائري، وأورلاند بيراتس الجنوب إفريقي ضد الرجاء المغربي، والقطن الكاميروني ضد جراف دي داكار السنغالي.

وستقام مباريات الذهاب يوم 16 مايو المقبل، فيما ستكون مباريات الإياب يوم 23 من الشهر ذاته.