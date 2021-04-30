الأعلى منذ بدء الجائحة.. تركيا تسجل حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بكورونا

سجلت تركيا، اليوم، 31 ألفا و891 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4820591.

وقالت وزارة الصحة التركية، إنه تم تسجيل 394 حالة وفاة مقارنة بـ339 أمس الخميس، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا 40131 شخصا.

وتمثل حالات الوفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عددا قياسيا هو الأعلى في تسجيل الحالات اليومية منذ بدء الجائحة في تركيا.

وتعتبر تركيا، الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، والـ19 من حيث عدد الوفيات.

وفرضت السلطات التركية، الخميس، إغلاقا عاما على المستوى الوطني سيستمر حتى 17 مايو، لاحتواء تفشي الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.