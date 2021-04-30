سقوط عشرات القتلى في اشتباكات طاجيكستان وقرغيزستان

أكدت السلطات في طاجيكستان وقرغيزستان، مقتل ما يقرب من 40 في المعارك على خزان مياه ومحطة ضخ على حدودهما المتنازع عليها، في واحد من أشد الاشتباكات دموية منذ سنوات على الحدود المضطربة.

وتوصل قرويون وحرس الحدود إلى هدنة ليلاً، وانتهى القتال فيما يبدو بحلول الجمعة. وتحدث رئيساً البلدين هاتفياً لأول مرة منذ بداية الاشتباكات.

واندلعت الاشتباكات هذا الأسبوع على طول الحدود بين إقليم سوغد في طاجيكستان وإقليم باتكين في جنوب قرغيزستان، بسبب خلاف على خزان مياه ومضخة، يدعي كل طرف ملكيته لهما على نهر إسفرا.

ورشق قرويون من الجانبين بعضهم البعض بالحجارة، وانضم حرس الحدود إلى المعركة بالبناد،ق وقذائف المورتر، وحتى بطائرة هليكوبتر هجومية طاجيكية، حسب حرس الحدود القرغيزي.

وأُضرمت النيران في موقع حدودي قرغيزي واحد على الأقل، وعدد من المنازل على الجانب القرغيزي، بينما أبلغت طاجيكستان عن أضرار بسبب قصف أحد الجسور.

وأفادت السلطات في قرغيزستان بمقتل 31 شخصاً في جانبها، جميعهم من المدنيين باستثناء 3، وإصابة 123.

وقالت مصادر حكومية محلية في طاجيكستان إن 8 أشخاص قتلوا في الجانب الطاجيكي، بينهم 4 من حرس الحدود.

وكانت الحصيلة أعلى بكثير مما أُعلن الخميس، ولم يورد الجانبان أي تقارير عن تجدد القتال الجمعة.

وقالت قرغيزستان، التي اتهمت القوات الطاجيكية بدخول أراضيها، إن القوات تنسحب.

وقال مكتب الرئيس القرغيزي صدر جباروف بعد محادثته مع الزعيم الطاجيكي إمام علي رحمان: “ناقش الرئيسان إجراءات تهدئة الموقف في أسرع وقت ممكن على الحدود بينهما”.

والحدود بين البلدين التي وضعت في حقبة الاتحاد السوفيتي لم ترسم رسمياً ما يؤدي إلى تكرار نزاعات بينهما وإن كانت على نطاق أصغر.