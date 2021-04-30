مسؤول ليبي سابق: لا يمكن إنجاح المسار السياسي قبل إخراج المرتزقة

قال مبعوث رئيس المجلس الرئاسي إلى دول المغرب العربي سابقا، جمعة القماطي، في تصريح صحافي الجمعة، إن المسار السياسي في ليبيا لن ينجح قبل إخراج المرتزقة من البلاد.

وأشار إلى سيطرة آلاف المرتزقة متعددي الجنسيات على مطارات، وقواعد عسكرية، ومدن ليبية، وهو ما يعد انتهاكاً صارخا للسيادة الليبية، وفق تعبيره، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا” اليوم الجمعة.

وطالب رئيس حزب التغيير السياسي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإخراج هؤلاء المرتزقة بضغوط جادة، وليس فقط بالتصريحات.

وشدد السياسي الليبي في حديثه على أن المسار السياسي لن ينجح، والانتخابات لن تُجرى قبل خروج كل المرتزقة، على حد قوله.