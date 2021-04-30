شاهد التفاصيل.. وظائف شاغرة في جامعة الفيصل

أعلنت جامعة الفيصل بالرياض، اليوم، عن توافر وظائف إدارية شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس).

وقالت في بيان صحفي، إن المسميات المطلوبة هي: (مساعد إداري، Admin Assistant دبلوم إدارة أعمال، سكرتارية، إدارة مكاتب أو ما يعادلهم خبرة لا تقل عن سنة في مجال السكرتارية أو المساندة الإدارية – مساعد إداري موارد بشرية، HR Admin Assistant دبلوم أو بكالوريوس إدارة أعمال، موارد بشرية، لغة إنجليزية، إدارة مكتبية، سكرتارية أو ما يعادلهم، ولا يشترط توفر الخبرة).

وحددت “شروط عامة” وهي (سعودي / سعودية الجنسية – إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس – إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة).

للتقديم من خلال الرابط التالي:

https://jobs.alfaisal.edu/site/