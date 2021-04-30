“يويفا” يؤكد إقامة نهائي دوري الأبطال في إسطنبول

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اليوم الجمعة، أن نهائي مسابقة دوري الأبطال المقرر في 29 مايو، سيُقام في إسطنبول رغم موجة تفشي جديدة لفيروس كورونا في تركيا ما أدى إلى إغلاق ثالث للبلاد.

وأصر “يويفا” على أن المباراة النهائية ستبقى في المدينة التركية بعد ادعاءات من راديو مونتي كارلو “أر إم سي” بأن النهائي سيُنقل إلى فرنسا، في وقت تحدثت صحيفة دايل مايل البريطانية عن توجه لنقل مكان المباراة.

وقال الاتحاد القاري إن هناك تطمينات من السلطات التركية بأن الإغلاق الذي بدأ الخميس، ومن المقرر أن يستمر حتى 17 مايو: “لن يكون له أي تأثير على المباراة” التي ستقام على ملعب أتاتورك الأولمبي بحضور “عدد محدود من المتفرجين”.