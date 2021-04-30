أوروبا تضغط عباس: حدد موعد الانتخابات

قالت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، اليوم الجمعة، إنها تشعر بخيبة أمل إزاء قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في مايو وحثته على تحديد موعد جديد على وجه السرعة.

وذكرت الدول الأربع في بيان مشترك: «ندعو السلطة الفلسطينية إلى تحديد موعد انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن… وندعو إسرائيل إلى تسهيل إجراء مثل هذه الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية وفقًا للاتفاقيات السابقة».

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن تأجيل الانتخابات الفلسطينية التي كانت ستعقد أواخر شهر مايو المقبل بسبب رفض إسرائيل الرد على سماح القدس بإجراء انتخابات فيها.